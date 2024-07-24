Политолог Корнилов считает, что партия демократов США стала активно раскручивать Харрис

По словам политолога Владимира Корнилова, Демократическая партия США начала активную информкампанию вокруг вице-президента Камалы Харрис с расчетом на возвращение веры крупных доноров в победу своего кандидата на президентских выборах. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это уже заметно по рейтингам. Их в основном на данный момент вбрасывают для того, чтобы вернуть веру доноров Демократической партии. Так, после дебатов и особенно после покушения на Трампа спонсоры поняли, что победить его фактически невозможно, поэтому переключили все свои потоки на борьбу за конгресс, так как решили, что за президента уже бороться смысла не имеет.

По мнению эксперта, сегодня они стараются вернуть веру доноров в то, что Трампа все-таки можно победить каким-то образом – с помощью Харрис, вопреки помощи Харрис. Однако утверждать, что все решено, и доноры опять повернулись лицом к президентской гонке Демократической партии нельзя.