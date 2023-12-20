По словам политолога Владимира Корнилова, украинский лидер Владимир Зеленский чувствовал себя некомфортно на пресс-конференции, которую дал накануне, он нервничал, пререкался с журналистами, которые задавали неудобные вопросы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что заметно нервничал Зеленский, когда корреспонденты прозападной прессы старались вывести его на ответы, что нужно объединяться, а не воевать друг с другом внутри Незалежной. В ответ Зеленский хамил, игнорировал неудобные ему вопросы.

По мнению эксперта, слова президента Незалежной о предложении дополнительной мобилизации в стране выглядели как откровенная претензия к главнокомандующему страны.