Украинский политик Сергей Гайдай сообщил, что чиновники на Украине считают конфликт с Москвой завершенным, о чем говорит активное разворовывание ими бюджетных средств. По словам политолога Юрия Кота, украинские чиновники являются паразитами в теле Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что население страны за последние десять лет сократилось более чем наполовину: так, до государственного переворота в стране насчитывалось 42 млн человек, а на данный момент оно составляет примерно 19,5 млн человек.

По мнению эксперта, при этом чиновничий аппарат остался прежним по численности.