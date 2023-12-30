На сайте CNN появилась статья о том, что надежды Киева на победу улетучиваются, союзники проявляют колебания в то время, как Россия сумела пережить санкции и превратила экономику в «военную машину». Политолог Юрий Кот оценил данную публикацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, авторов подобных заметок в Незалежной считают «агентами Кремля».

Эксперт добавил, что в Штатах ситуация сложная в итоге раскола между демократами и республиканцами, глобалистами и национальными элитами, существуют проблемы с финансовой стабильностью. При этом Киев не выполняет возложенных на него задач.

По его мнению, очевидное бессилие Вашингтона в данном конфликте губит их авторитет.