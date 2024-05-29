Первые леди Германии Эльке Бюденбендер и Франции Брижит Макрон смеялись на мемориале памяти жертв Холокоста в Берлине около Бранденбургских ворот, тем самым совершенно игнорировали тематику мероприятия, ведя светские беседы. По словам политолога Юрия Кота, они не смогли скрыть удовольствие от того факта, что являются продолжателями дела фашистов. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что при преследовании русских чисто за национальность рано или поздно они автоматически оформляются в фашистском обличье. Неудивительно, если во время траурных мероприятий они обсуждали покупку сумочки или какой-то очередной безделушки от Картье.

По мнению эксперта, такое поведение первых лиц западных государств уже никого не удивляет. Непонятно оно лишь русским, которые являются приверженцами традиционных ценностей. Что касается европейских государств, то там все встало с ног на голову, аномалия стала нормальностью, а нормальность маргинализировалась.