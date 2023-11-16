Политолог Крутаков прокомментировал слова Байдена про Си Цзиньпина

Американский лидер Джо Байден заявил, что после прошедших переговоров со своим китайским коллегой Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о диктаторе. Политолог Леонид Крутаков рассказал, почему Белый дом воспринимает китайский вариант развития как угрозу для себя. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, данное заявление не имеет личного характера, а отражение американского отношения к Китаю.

Эксперт добавил, что Вашингтон даже не понимает, в чем преимущество и в чем отличие китайского варианта развития от американского.

По его мнению, другая картина развития, кроме родной, в головах властей США отсутствует, а возможности и сил продавливать свой формат у Вашингтона уже нет, в связи с этим КНР для них всегда будет угрозой.