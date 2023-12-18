Политолог Крутаков рассказал о последствиях лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

Венгрию могут временно лишить права голоса в Евросоюзе для продления соглашения о выделении дополнительной помощи Киеву. По словам политолога Леонида Крутакова, данное решение в отношении Будапешта может быть действительно принято, тем не менее в этом рисков больше именно для Евросоюза, чем для Венгрии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что создание данного прецедента будет свидетельствовать о том, что Евросоюз является нерабочей структурой, поскольку принятие решений идет от центра и мнения его членов не учитываются.

По мнению эксперта, поведение венгерских властей в данном случае показывает, что Будапешт может заблокировать в будущем кого угодно.