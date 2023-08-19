По словам политолога Александра Лазарева, даже после признания новых территорий РФ Незалежную не примут в Североатлантический альянс. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что нынешний украинский лидер для западных стран – это всего лишь марионетка, никогда не принимающая решений.

По мнению эксперта, Зеленский занимается только узким горлышком принятия решений, то есть коррупцией.