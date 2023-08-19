Политолог Лазарев сообщил, что признание новых регионов РФ не поможет Украине войти в НАТО
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
По словам политолога Александра Лазарева, даже после признания новых территорий РФ Незалежную не примут в Североатлантический альянс. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что нынешний украинский лидер для западных стран – это всего лишь марионетка, никогда не принимающая решений.
По мнению эксперта, Зеленский занимается только узким горлышком принятия решений, то есть коррупцией.