Политолог Лукьянов перечислил последствия перестановок властей Польши для России

По словам политолога Федора Лукьянова, новый глава МИД Польши Радослав Сикорский планирует разрешить сложности в отношениях с Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что при его руководстве страной России не следует ожидать потепления в отношениях с Варшавой, поскольку Москва и Брюссель находятся в состоянии острой конфронтации.

По мнению эксперта, позиция действующего польского правительства в вопросе отношений с Россией не имеет отличное от предыдущего мнения.