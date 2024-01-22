Политолог Макаренко считает, что западные страны видят Кличко альтернативой Зеленскому

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что Незалежная движется к автократии. Политолог Олег Макаренко пояснил, о чем говорит критика в адрес действующего украинского лидера. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это показатель того, что ряд западных политических групп ожидают, что в Незалежной вероятна смена политической власти, а не политического курса.

Эксперт добавил, что элитам Запада нужно найти замену Зеленскому, поэтому кандидатура Кличко в данном случае не исключена в качестве альтернативы.