Политолог Макаркин определил единственную преграду для Трампа в борьбе за кресло президента

По словам политолога Алексея Макаркина, единственным конкурентом экс-лидера Штатов Дональда Трампа на президентских выборах является Никки Хейли. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в этом случае ему гарантирована победа.

По мнению эксперта, Хелли может надеяться, что в ходе кампании вновь возникнут судебные разбирательства, из-за чего Трамп сойдет с гонки в связи с уголовным делом.

Он отметил, что убежденные сторонники Трампа в любом случае останутся на стороне экс-лидера США.