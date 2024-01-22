Политолог Макаркин определил единственную преграду для Трампа в борьбе за кресло президента
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По словам политолога Алексея Макаркина, единственным конкурентом экс-лидера Штатов Дональда Трампа на президентских выборах является Никки Хейли. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что в этом случае ему гарантирована победа.
По мнению эксперта, Хелли может надеяться, что в ходе кампании вновь возникнут судебные разбирательства, из-за чего Трамп сойдет с гонки в связи с уголовным делом.
Он отметил, что убежденные сторонники Трампа в любом случае останутся на стороне экс-лидера США.