Политолог Маркелов пояснил причины поддержки Трампом слов Путина о слабости Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп согласился со словами российского лидера Владимира Путина о том, что Джо Байден является более выгодной кандидатурой на пост президента США. Политолог Сергей Маркелов пояснил, с чем связана такая реакция Трампа и какие цели преследует экс-президент Штатов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Трамп старается повернуть политическую игру в свою пользу для роста рейтингов и шансов на победу, то есть использует известный политический прием «спин».

Эксперт добавил, что любой сигнал, порождаемый Байденом, Путиным или лидерами Западной Европы, Трамп станет использовать в свою пользу, поскольку старается дать понять, что миру невозможно работать с Байденом.

По его мнению, именно при Байдене США подорвали статус сильной державы и обрели многополярность.

Напомним, в марте пройдут президентские выборы. Россияне могут проголосовать за одного из кандидата: Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец, действующий президент), Николая Харитонова (партия КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).