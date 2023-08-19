По информации разведки США, провал контрнаступления Украины может привести к «поиску виновных» в столице Незалежной. Политолог Сергей Маркелов рассказал, как на неудачи ВСУ отреагирует жители страны. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, несмотря на то что украинские политики понимают отсутствие шансов на успех в контрнаступлении, киевским режимом сделано все возможное по ограничению права жителей Незалежной на высказывания против власти.

Политолог считает, что реакция украинцев на провал контрнаступления их армии будет сдержанной в виде публикаций в соцсетях. Тем не менее явных волнений не будет.