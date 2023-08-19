Политолог Маркелов рассказал о реакции жителей Украины на провал контрнаступления ВСУ
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По информации разведки США, провал контрнаступления Украины может привести к «поиску виновных» в столице Незалежной. Политолог Сергей Маркелов рассказал, как на неудачи ВСУ отреагирует жители страны. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, несмотря на то что украинские политики понимают отсутствие шансов на успех в контрнаступлении, киевским режимом сделано все возможное по ограничению права жителей Незалежной на высказывания против власти.
Политолог считает, что реакция украинцев на провал контрнаступления их армии будет сдержанной в виде публикаций в соцсетях. Тем не менее явных волнений не будет.