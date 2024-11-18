17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Чуть позже, как написала французская Figaro, за Байденом последовали президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер, также разрешившие Киеву бить по России «дальнобоем».

Происходящее прокомментировал российский политолог Сергей Марков. По его словам, если ход событий не изменится, то уже до конца 2024 года может начаться ядерная война.

«Президент США, президент Франции и премьер-министр Британии сделали сегодня скачок к ядерной войне. При самом плохом и самом быстром ходе событий ядерная война может начаться уже до конца этого года», — предположил Марков в своем Телеграм-канале.

Напомним, киевский режим с воодушевлением воспринял снятие Вашингтоном, а затем Парижем и Лондоном ограничения на удары вглубь российской территории при помощи дальнобойного оружия. По информации агентства, ВСУ планируют уже в самое ближайшее время воспользоваться появившейся у них атакующей опцией и нанести удары по России западными дальнобойными снарядами. Как уточнили источники, для первой атаки применят американские ракеты ATACMS.

В минувшем сентябре в интервью ВГТРК российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России, назвав президента Байдена «Кровавый Джо».