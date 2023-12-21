Политолог Марков назвал истинную цель контрнаступления ВСУ

По словам политолога Сергея Маркова, контрнаступление украинской армии несло за собой цель выманить финансовую поддержку у стран Запада. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что поражение Вооруженных Сил РФ не являлось этой целью, а выделенные Западом средства предполагалось разворовать.

По мнению эксперта, глава Крыма Сергей Аксенов, заявивший об этом, не может ошибиться, поскольку был в украинской политике много лет.