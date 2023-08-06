По словам политолога Сергея Маркова, Вашингтон подготовили конференцию по Незалежной в городе Джидде Саудовской Аравии с целью сорвать возможное будущее наступление российской армии. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.

Он отметил, что сразу было очевидно, что любое наступление киевского режима будет отражено российскими войсками, что создаст прямые условия для наступления Вооруженных Сил РФ.

По мнению эксперта, именно поэтому с целью срыва американские власти и подготовили мирные конференцию, коалицию и платформу.