Политолог Марков назвал самый острый вопрос президенту во время «Прямой линии»

По словам политолога Сергея Маркова, наиболее острым вопросом, прозвучавшим в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе «Прямой линии», прошедшей вчера, стал вопрос про ситуацию с беспилотниками в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что это тот самый вопрос, из-за которого у Путина возник спор с задавшим его.

По мнению эксперта, на фронте придерживаются позиции, что дронов недостаточно, а позиция президента в том, что их хватает, логично, что эти позиции отличаются.

Он отметил, что одной из основных тем ближайших совещаний со министрами станет тема дронов.