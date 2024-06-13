Грузия приняла закон об иноагентах, вследствие которого многие государства Запада могут прекратить партнерские отношения с Тбилиси. По словам политолога Сергея Маркова, тем не менее принятый закон вовсе не означает, что это шаг к сближению с Россией. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что Запад постарался всеми угрозами устроить провокации и запугать грузинские власти, пытаясь спровоцировать своего рода «майдан», однако это не получилось. Именно это было в определенной степени причиной того, что ряд политических сил, которые финансируются западными элитами, так активно противостояли принятию проекта об иноагентах в Грузии.

По мнению эксперта, следование Тбилиси по пути Москвы совсем не является признаком того, что на данной почве государства восстановят дипотношения. Кроме того, в отечественном внешнеполитическом ведомстве заявили, что ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может, а любые сообщения о якобы их восстановлении – всего лишь ложь.