Политолог Марков пояснил незначительность роли Трампа в прекращении украинского конфликта

По словам политолога Сергея Маркова, американский лидер Дональд Трамп очень немного делает для прекращения украинского конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что, несмотря на то что глава Белого дома с позитивной точки зрения оценил предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии, все равно это выглядело весьма вяло.

Ранее сообщалось, что США могут возобновить поставки HIMARS в Украине.