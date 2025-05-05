США могут возобновить поставки HIMARS Украине

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с сайтом aif.ru заявил , что Украина еще может получить от США хваленые реактивные системы залпового огня HIMARS.

По словам эксперта, у ВСУ стало намного меньше РСЗО HIMARS, однако назвать количество установок критическим пока нельзя. Кроме того, США все еще могут возобновить поставки комплексов. По мнению Матвийчука, это связано с давлением оппозиции на Дональда Трампа.

«К моему сожалению, я прихожу к выводу, что Вашингтон возобновит поставки данного вида вооружения ВСУ. Против Трампа действует оппозиция очень мощная. Кроме того, Трамп представляет интересы военно-промышленного комплексов США», — отметил он.

Напомним, что накануне в Херсонской области российская армия ликвидировала сразу две американские установки HIMARS из ОТРК «Искандер».

Ранее NYT сообщил, что Вашингтон координировал почти все удары украинских боевиков по РФ из немецкого Висбадена.