Политолог Марков считает, что Милей за деньги Вашингтона может вовлечь страну в войну с Бразилией
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По словам политолога Сергея Маркова, избранный президент Аргентины Хавьер Милей за финансы Вашингтона может вовлечь страну в войну с Бразилией. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что в целом не исключена даже гражданская война в Аргентине.
Ранее сообщалось, что одно из ведущих американских СМИ считает, что успех Милея на президентских выборах является победой глобального ультраправого движения.