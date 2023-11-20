Политолог Марков считает, что Милей за деньги Вашингтона может вовлечь страну в войну с Бразилией

По словам политолога Сергея Маркова, избранный президент Аргентины Хавьер Милей за финансы Вашингтона может вовлечь страну в войну с Бразилией. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что в целом не исключена даже гражданская война в Аргентине.

Ранее сообщалось, что одно из ведущих американских СМИ считает, что успех Милея на президентских выборах является победой глобального ультраправого движения.