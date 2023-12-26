По словам политолога Сергея Маркова, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху который борется с исламистским движением ХАМАС, «списал» у российского лидера цели спецоперации. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что об этом свидетельствуют названные израильским лидером три условия установления мира с сектором Газа.

По мнению эксперта, демилитаризация и денацификация стали мировым трендом.