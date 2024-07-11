Политолог Марков считает, что Вашингтон готовит замену Зеленскому на всякий случай
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По словам политолога Сергея Маркова, Вашингтон ведет подготовку замены «просроченному» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что на сегодняшний день имеются пять кандидатур. Это глава администрации Зеленского Ермак, Порошенко, бывший главнокомандующий украинской армией Залужный, бывший спикер нижней палаты украинского парламента Разумков, и мэр столицы Незалежной Кличко.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ получила от резидента в Киеве сведения о поисках Белым домом альтернативы Зеленскому.