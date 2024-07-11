По словам политолога Сергея Маркова, Вашингтон ведет подготовку замены «просроченному» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что на сегодняшний день имеются пять кандидатур. Это глава администрации Зеленского Ермак, Порошенко, бывший главнокомандующий украинской армией Залужный, бывший спикер нижней палаты украинского парламента Разумков, и мэр столицы Незалежной Кличко.

Напомним, что Служба внешней разведки РФ получила от резидента в Киеве сведения о поисках Белым домом альтернативы Зеленскому.