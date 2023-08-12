Политолог Марков считает хорошим сценарием вероятную ссору Зеленского с Израилем
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
По словам политолога Сергея Маркова, вероятная ссора украинского лидера с Тель-Авивом является хорошим сценарием. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.
Он отметил, что Владимир Зеленский планирует ввести санкции против Израиля за «пророссийскую политику».
По мнению эксперта, эта ссора даст возможность значительно размягчить блокирующую цензуру по активному сотрудничеству еврея Зеленского с неонацистами.