По словам политолога Сергея Маркова, украинский лидер планирует до старта саммита Североатлантического альянса в июле взять Мелитополь и старается достичь данной цели ценой огромных потерь. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что Зеленский якобы пообещал Байдену взять Мелитополь к следующему месяцу, чем и объясняется «преступная» тактика контрнаступления украинской армии, ведущая к массовой гибели военных.

Марков отметил, что России, напротив, выгодны затяжные бои, в ходе которых она сможет обескровить противника.