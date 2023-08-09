Политолог Марков спрогнозировал вовлечение России в нигерский конфликт

По словам политолога Сергея Маркова, наша страна будет вовлечена в конфликт на территории Нигера в любом случае, так как члены группы «Вагнера» располагаются в соседних с ним Мали и Буркина-Фасо. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.