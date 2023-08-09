Политолог Марков спрогнозировал вовлечение России в нигерский конфликт
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По словам политолога Сергея Маркова, наша страна будет вовлечена в конфликт на территории Нигера в любом случае, так как члены группы «Вагнера» располагаются в соседних с ним Мали и Буркина-Фасо. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.
Он подчеркнул, что вышеупомянутые страны поддерживают новое правительство Нигера и планируют оказание военной помощи при вторжении французов.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что глава Нигера Мохамед Базум предпочтет смерть отставке.