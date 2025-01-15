По словам политолога Алексея Мартынова, в Молдавии полностью выхолощенный политический класс, то есть там отсутствуют самостоятельные политики, которые смогли бы сформулировать четкий политический курс страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, молдавские политики привыкли к формулам, когда им указывают, что делать, куда идти и что из себя изображать, однако указанная формула ни к чему не приводит, большинство проблем остаются висеть в воздухе.

По мнению эксперта, вопрос Приднестровья давно мог бы быть решен, тем не менее всем весьма выгодна подвешенная история с этим регионом, поскольку на него можно много списать.

Ранее в Приднестровье заявили о готовности России подавать в регион «гуманитарный газ».