В Приднестровье заявили о готовности России подавать в регион «гуманитарный газ»

Россия начнет поставлять газ в гуманитарных целях. Об этом сообщил глава республики Вадим Красносельский, его слова привел ТАСС.

По его утверждению, РФ и власти Приднестровья обсудили энергокризис в данном регионе, и российская сторона решила производить подачу газа в гуманитарных целях.

«Газ будет подан как гуманитарный в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — указал он.

Красносельский добавил, что точной даты начала подачи газа пока нет, сейчас существует только принципиальная договоренность, что она начнется в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что в Гагаузской автономии Молдавии властями принято решение о временном запрете увольнения работающих пенсионеров на время энергокризиса. Это сделано для того, чтобы не лишать дополнительного дохода одну из самых уязвимых категорий населения.