Депутаты Бундестага в ФРГ не смогли посредством голосования утвердить кандидатуру Фридриха Мерца, представляющего ориентированную на руководство Евросоюза политическую партию «Христианско-демократический союз» и известного своей антироссийской позицией. Политолог Николай Межевич оценил данную ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это своего рода системный кризис европейской организации власти, признак разложения либерально-фашистского режима в странах Старого Света и его сателлитах.

Эксперт также не исключил и тот момент, что это, скорее всего, некий сбой, флуктуация, которая пока евроатлантическую систему не ломает, а только указывает на необходимость ремонта конкретного участка, прежде всего ФРГ.

По его мнению, ремонтировать этот «участок» в Брюсселе станут сообща. Для Урсулы фон дер Ляйен германское направление не является чужим, поэтому бригаду ремонтников возглавит она лично, после чего многие политические силы окажутся зацементированными.

Ранее сообщалось, что провал Мерца на выборах обрушил фондовый рынок в ФРГ.