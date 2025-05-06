Тот провал, который потерпел на выборах в немецком парламенте Фридрих Мерц, немедленно повлек за собой существенный спад на фондовом рынке Германии. Об этом сообщил телеканал Tagesschau.

После неудачных выборов нового канцлера на этот провал немедленно отреагировала немецкая экономика. Фондовый рынок страны выдал заметное понижение.

«Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели», — указал экономист Александр Крюгер, главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe.

Ранее на неудачу Мерца при голосовании за его кандидатуру отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил, что этот провал никак не скажется на действиях Европы. По его мнению, в ЕС так и будут продолжать проводить русофобскую политику.