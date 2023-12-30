Политолог Мезюхо оценил реакцию в Киеве на помощь Вашингтона

Новый пакет американской поддержки в размере 250 млн долларов был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью». Политолог Иван Мезюхо дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, негодование чиновников Незалежной объяснимо, поскольку такая сумма является каплей в море в бездонной коррупции, а впоследствии средств может не хватить даже на соцвыплаты.

Эксперт добавил, что Вашингтону следует привыкать к тому, что в Киеве начинают публично и нагло выражать негодование малыми суммами.