Политолог Мезюхо перечислил пути влияния покушения на Трампа на итог выборов в США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп, принимающий участие в предвыборной гонке, пострадал на митинге со своими сторонниками. На мероприятии была открыта стрельба, в итоге которой политик был ранен в ухо. Политолог Иван Мезюхо рассказал, какое влияние окажет покушение на предвыборную гонку в Штатах и к чему могло привести убийство экс-президента. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, попытка устранить Трампа является событием, которое можно считать поворотным в предвыборной кампании. Видео покушения и фотокадры облетели весь мир. Теперь можно уверенно заявлять о том, что экс-президент практически выиграл выборы.

Эксперт добавил, что неслучайно действующий глава Белого дома Джо Байден сразу же отреагировал на произошедшее, сделав это в адекватной манере. Демократы понимают, что данный инцидент может привести к тому, что заявления и выступления Трампа могут стать еще более агрессивными, убедительными и всеохватывающими для американского общества.

По его мнению, тема покушения теперь стане регулярно присутствовать во всей избирательной кампании Трампа, кроме того, на сегодняшний день Тон и без того является наиболее рейтинговым кандидатом в президенты США.