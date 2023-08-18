Политолог Мезюхо прокомментировал идею Саркози провести референдум в Крыму

Экс-президент Франции Николя Саркози признал Крым исторической частью РФ и предложил провести международный референдум по признанию его российским. По словам политолога Ивана Мезюхо, идея бывшего французского лидера Николя Саркози провести новый референдум в Крыму наносит оскорбление историческому выбору жителей полуострова. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что за ходом проведения крымского референдума девять лет назад имели возможность наблюдать представители многих государств.

Напомним, что референдум по Крыму прошел в республике 16 марта 2014 года.