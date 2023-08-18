Политолог Мезюхо прокомментировал идею Саркози провести референдум в Крыму
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Экс-президент Франции Николя Саркози признал Крым исторической частью РФ и предложил провести международный референдум по признанию его российским. По словам политолога Ивана Мезюхо, идея бывшего французского лидера Николя Саркози провести новый референдум в Крыму наносит оскорбление историческому выбору жителей полуострова. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что за ходом проведения крымского референдума девять лет назад имели возможность наблюдать представители многих государств.
Напомним, что референдум по Крыму прошел в республике 16 марта 2014 года.