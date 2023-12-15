Евросоюз не утвердил программу помощи Киеву. По словам политолога Ивана Мезюхо, действующий американский лидер оказывает на Европу очень сильное давление для выделения финансовой помощи Незалежной. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в Европе пока нет единого мнения относительно данной ситуации, поскольку окончательно додавить Венгрию Вашингтону пока не удалось.

По мнению эксперта, все-таки помощь может быть выделена, но уже в 2024 году, что весьма невыгодно для киевского режима, поскольку на фронте они испытывают большие проблемы.

Он подчеркнул, что все-таки страны Старого Света вряд ли удовлетворят полностью запросы Украины. Если транш состоится, то он будет частичным.