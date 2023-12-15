Политолог Мезюхо считает, что Байден оказывает большое давление на Евросоюз для выделения помощи Украине
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Евросоюз не утвердил программу помощи Киеву. По словам политолога Ивана Мезюхо, действующий американский лидер оказывает на Европу очень сильное давление для выделения финансовой помощи Незалежной. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что в Европе пока нет единого мнения относительно данной ситуации, поскольку окончательно додавить Венгрию Вашингтону пока не удалось.
По мнению эксперта, все-таки помощь может быть выделена, но уже в 2024 году, что весьма невыгодно для киевского режима, поскольку на фронте они испытывают большие проблемы.
Он подчеркнул, что все-таки страны Старого Света вряд ли удовлетворят полностью запросы Украины. Если транш состоится, то он будет частичным.