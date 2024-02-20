Политолог Мезюхо считает, что очередные антироссийские санкции не реализуют желания Запада

По словам политолога Ивана Мезюхо, продление Брюсселем санкций против нашей страны еще на год имеет демонстрационно-пропагандистский характер и не принесет западным странам желаемого результата. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что на Западе даже не осознают, что очередная антироссийская мера не обрушит российскую экономику, которая не только выстояла, но и показала значительный рост.

По мнению эксперта, в этом продлении санкционной политики как раз больше политических мотивов, чем экономических.