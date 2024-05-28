Политолог Михайлов пояснил выгоду для России от сотрудничества с «Талибаном»*

МИД России и Минюст России завершили проработку вопроса о возможном исключении «Талибана»* из списка запрещенных в нашей стране организаций. По словам политолога Евгения Михайлова, решение по легализации «Талибана»* будет принято в ближайшее время. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что признание указанного движения однозначно случится, поскольку сегодня дана рекомендация исключить организацию из списка экстремистских и террористических.

По мнению эксперта, после этого произойдет признание. Причина исключения из этого списка в том, что талибы в настоящее время нормально относятся к России, а Москва устанавливает плотные связи со странами глобального Юга. При этом «Талибан»* фактически уничтожил массовое производство тяжелых наркотиков на своей территории, следовательно, со стороны Афганистана наркотики в нашу страну теперь не поступают. Кроме того, это движение является ключевым врагом ИГИЛ* и прочих террористических организаций.

Он добавил, что партнерство Москвы с Талибаном* может положительно сказаться на противодействии с Западом. Также талибы разворачивают крупные агропромышленные кластеры на своей территории и обладают большими залежами редкоземельных металлов.

*внесен Минюстом России в список террористических и экстремистских организаций