По словам политолога Алексея Мухина, в Германии реанимируется ситуация, когда внутри общества увеличивается противостояние, таким образом, государство может перестать существовать в своем нынешнем виде. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что планы лидера немецкого Христианско-демократического союза Фридриха Мерца вызывают беспокойство с учетом исторического контекста. Так, он старается мобилизовать германскую экономику, направив ее на военные рельсы, что напоминает исторический контекст Германии 30-х годов прошлого века.

По мнению эксперта, намечающийся раскол в немецком обществе на самом деле может привести к тому, что в ФРГ установится режим, похожий на киевский.

Ранее сенатор Пушков заявил, что в Германии началась вторая версия самоликвидации.