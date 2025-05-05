В Федеративной Республике Германия начался процесс распада государства, в котором активно участвуют граждане. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике. Так сенатор описал ситуацию, связанную с деятельностью самой влиятельной политической силы в Германии — «Альтернативы для Германии».

2 мая Федеральная разведывательная служба Германии признала АдГ организацией, связанной с правым экстремизмом. В ведомстве заявили, что члены партии проявляют несправедливость по отношению к меньшинствам, в том числе не признают мусульманских мигрантов равноправными членами общества.

Представители АдГ в свою очередь назвали это решение политическим манёвром и потребовали распустить Федеральную разведывательную службу.

Алексей Пушков отметил, что, согласно последним социологическим исследованиям, 48% жителей Германии поддерживают решение о признании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской организацией.

По словам Пушкова, в памяти немцев еще свежи воспоминания о недавних происшествиях с участием мигрантов, которые использовали холодное оружие и транспортные средства для нападений на мирных граждан. Среди таких инцидентов были случаи, когда мигранты намеренно сбивали людей на ярмарках, совершали грабежи и нападали на женщин.

Сенатор подчеркнул, что эти 48% активно вовлечены в процесс, который немецкий политик Тилло Сарацин охарактеризовал как самоуничтожение Германии.

Алексей Пушков напомнил, что в период с 1930-х по 1940-е годы подавляющее большинство жителей страны до самого конца выражали поддержку Адольфу Гитлеру, что привело к катастрофическому поражению Германии.

По мнению сенатора, нацизм был первым шагом к самоуничтожению Германии, а сейчас мы наблюдаем начало второго этапа этого процесса.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио обвинил власти Германии в тирании и потребовал от Берлина сменить политический курс.