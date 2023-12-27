Политолог объяснил конфликт Зеленского и Залужного

Запад должен найти виноватого в проваленном украинском контрнаступлении, что добавляет очередной виток в конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Соответствующее заявление сделал политолог Андрей Кошкин в беседе с изданием «Известия» .

Эксперт заявил, что конфликт между украинским лидером и главнокомандующим является неизбежным. Кошкин указал на провал контрнаступления и подчеркнул, что кто-то должен оказаться виноватым в нем и понести ответственность.

По словам политолога, Зеленский и Залужный пытаются перевалить ответственность за неудачи ВСУ на фронте друг на друга. Эксперт выразил мнение, что в дальнейшем их столкновение только наберет обороты и будет «выглядеть все смешнее».