Появление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече в Анкоридже в свитере с заметной надписью «СССР» может содержать в себе различные подтексты, включая отсылку к прошлому. Такое мнение выразил политолог Алексей Мартынов в интервью газете «Взгляд».

По его словам, этот выбор одежды может быть интерпретирован как намек на плодотворные двусторонние связи между СССР и США в прошлом веке. Это также может являться своеобразной параллелью с потенциально успешными переговорами на текущем саммите, сравнимыми с результативными соглашениями, достигнутыми в свое время генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном.

Эксперт подчеркнул, что Лавров в молодости трудился в советском представительстве при ООН в Нью-Йорке и имел опыт посещения Аляски. Он добавил, что глава российского МИДа, возможно, вложил личный смысл в свой наряд, напоминая о начале своей дипломатической карьеры и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

Мартынов также отметил возрождение интереса к одежде и аксессуарам с советской символикой в США в последние годы. Он предположил, что свитер Лаврова может отражать осведомленность о современных американских тенденциях, и заключил, что сам по себе этот предмет гардероба выглядит довольно стильно.

