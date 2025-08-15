Аляска ждет Путина: Лавров в свитере «СССР» и журналисты на раскладушках — как американцы встретили российскую делегацию

Глава МИД России Сергей Лавров, посол РФ в США Александр Дарчиев и министр финансов Антон Силуанов прибыли в Анкоридж накануне переговоров президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Как встречают российскую делегацию на Аляске — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Made in USSR

Также в составе российской делегации — ключевые фигуры: помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Переговоры двух лидеров запланированы на 22:30 по московскому времени 15 августа. Перед визитом в США президент России сделал остановку в Магадане, где намерен осмотреть ряд промышленных объектов. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, программа поездки также включает встречу с губернатором региона Сергеем Носовым.

Журналист Павел Зарубин в беседе с Дмитрием Песковым отметил необычный временной аспект этого тура: из-за большой разницы во времени — 11 часов — рабочий день Владимира Путина фактически растянется на двое суток. После мероприятий в Магадане президентский борт направится в Анкоридж, где переговоры начнутся с личной беседы лидеров, а затем продолжатся в расширенном формате.

Среди первых прибывших на встречу оказались министр иностранных дел РФ, российский посол в США и глава российского Минфина. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Лавров появился перед американской стороной в кофте с надписью «СССР» от челябинского бренда SelSovet. Основатель компании Екатерина Варлакова подтвердила, что в текущем году МИД РФ действительно закупал именно такие модели.

«В этом году министерство иностранных дел РФ делало закупку именно этих моделей, мужских и женских. Мы не знали, что Лавров носит наш свитер. Конечно, для нас это особый комплимент», — рассказала Варлакова в беседе с «Первым областным».

На изделии размещены крупные буквы «СССР». Этот свитер все еще можно приобрести на официальном сайте бренда по цене 10,9 тыс. рублей. При этом, по словам Варлаковой, компания не ожидает резкого роста продаж из-за упоминания в новостях.

«Но мы испытываем большое чувство гордости за то, что делаем», — добавила она.

Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.

Встретили как беженцев

Как уточнили корреспонденты НТВ, часть делегации прибыла на Аляску уже утром. Вместе с высокопоставленными чиновниками прилетели и журналисты, включая съемочные группы НТВ.

Представителей российской прессы разместили в спортивном комплексе Alaska Airlines Center, условия которого напомнили временные пункты размещения для беженцев: узкие отгороженные пространства с двумя раскладушками от Красного Креста. При этом главной проблемой стала нехватка розеток — всего четыре на 60 человек с техникой.

Организаторы объяснили размещение журналистов в спорткомплексе тем, что в разгар туристического сезона на Аляске все гостиницы оказались полностью забронированы путешественниками. Кроме того, после того, как стало известно о проведении встречи государственных лидеров в Анкоридже, цены на жилье взлетели до небес, а вскоре свободные номера в гостиницах и вовсе закончились.

