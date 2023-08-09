Политолог Перенджиев дал оценку вероятности отстранения Зеленского от власти военными
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По мнению экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, склонность Владимира Зеленского лгать гражданам Незалежной может привести к военному перевороту в стране. Политолог Александр Перенджиев дал оценку вероятности данного развития событий. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, действующий украинский лидер по факту не принимает никаких решений, однако Запад стремится доказать, что у него все-таки имеется определенная роль даже в мировой политике.
Эксперт подчеркнул, что отстранение Зеленского от власти будет равно замене одной марионетки на другую, а между тем ситуация в стране не изменится.
По мнению политолога, в связи с эти военный переворот на Украине не имеет никакого смысла.