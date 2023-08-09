По мнению экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, склонность Владимира Зеленского лгать гражданам Незалежной может привести к военному перевороту в стране. Политолог Александр Перенджиев дал оценку вероятности данного развития событий. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, действующий украинский лидер по факту не принимает никаких решений, однако Запад стремится доказать, что у него все-таки имеется определенная роль даже в мировой политике.

Эксперт подчеркнул, что отстранение Зеленского от власти будет равно замене одной марионетки на другую, а между тем ситуация в стране не изменится.

По мнению политолога, в связи с эти военный переворот на Украине не имеет никакого смысла.