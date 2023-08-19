Политолог Перенджиев назвал цели заявлений американских властей о нежелании помогать Украине

На этой неделе конгрессмены заявили, что Вашингтон должен прекратить выделение бюджетных средств на Незалежную. Военный эксперт, политолог Александр Перенджиев считает, что такие громкие заявления не имеют ничего общего с реальностью, и американские власти продолжат помогать Киеву, но иными способами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что США могут начать использование фондов и благотворительных организаций для поставки вооружения на Украину.

По мнению политолога, в целом новость обнадеживающая, которая показывает, что республиканцы как представители законодательной власти Штатов не хотят траты средств налево, поскольку у них обострились внутренние проблемы.