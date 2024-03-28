Советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк заявил, что на линии фронта в зоне спецоперации наблюдается стагнация украинских войск, что вызвано недостатком ресурсов, а назначение новым секретарем СНБО Александра Литвиненко вместо Алексея Данилова призвано усилить аналитическую составляющую. По словам политолога Александра Перенджиева, то, что украинская армия сможет выйти из стагнации на передовой с приходом нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, вызывает сомнение. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что разговоры про какую-то аналитику больше направлены для отвода глаз, причем заявление насчет «усиления аналитики» больше завуалированное.

По мнению эксперта, согласно их логике у предыдущего секретаря СНБО не было никакой аналитики в голове, из-за чего он много чего мог сболтнуть и навредить властям киевского режима на международном уровне.

Он подчеркнул, что в данном случае слово «аналитика» относится не к изменению ситуации как таковому среди ВСУ, а именно к сдержанности Литвиненко в высказываниях.