По словам политолога Дмитрия Перлина, Россия должна применять любую площадку для донесения позиции по атакам киевского режима против мирных граждан на территории нашей страны, несмотря на предвзятое отношение западного сообщества. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что нынешняя мировая ситуация не всегда будет такой, поэтому со временем Москве удастся международную повестку склонить в конструктивное, практическое русло.

По мнению эксперта, следует призывать все международные институты, включая ООН, осуществлять давление на Киев и всех его партнеров для прекращения уничтожения мирного населения.