Глава ОБСЕ Буяр Османи призвал к скорому завершению конфликта на Украине. По его словам, после окончания конфликта возможно установить более тесное сотрудничество на площадке ОБСЕ. Политолог Дмитрий Перлин дал оценку данному заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Османи – представитель Македонии, где хорошо известно о подобных конфликтах после развала Югославии, в связи с чем его предложения вполне могут быть конструктивными.

Эксперт добавил, что Москвой формула мира уже предложена, согласно которой Незалежная не будет распространять угрозы в адрес соседских стран.

По его мнению, никакое урегулирование невозможно, пока Запад поощряет продолжение боевых действий Киевом.