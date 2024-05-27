Политолог Притчин дал оценку вероятности отставки Пашиняна

По словам политолога Станислава Притчина, отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна маловероятна, несмотря на протесты и требования, поскольку у оппозиции отсутствует четкий план развития страны. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что наблюдается накопленная усталость и разочарование в Пашиняне у заметной части избирателей, прежде всего из-за провальных действий на карабахском направлении. Тем не менее оппозиция пока не располагает серьезными концептуальными идеями развития страны, то есть у них ключевой задачей является добиться отставки Пашиняна, а что будет потом — непонятно.

По мнению эксперта, при этом у самого Пашиняна повестка довольно насыщенная, он продвигает идею разворота от исторической Армении к современной Армении, идею разворота от сотрудничества с Россией в сторону Запада.