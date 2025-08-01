Политолог рассказал о целях спецпосланника Трампа Уиткоффа во время его ближайшего приезда в Россию

В Москву вскоре должен прилететь специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Его задачей будет провести переговоры о введении новых санкций. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал политолог Сергей Марков.

По утверждению эксперта, у Трампа, несмотря на все его заявления о готовности ввести новые санкции в отношении РФ, нет никакой уверенности в том, что угрозы сработают. Даже в случае появления новых рестрикций они могут не повлиять особо на Россию. Поэтому задачей Уиткоффа будет торг.

«Будет вести переговоры о санкциях США. И о том, на какие уступки готова Россия, чтобы этих санкций не было», — указал Марков.

Ранее Марков заявил о планах западных элит сменить политическое руководство Украины после завершения активной фазы конфликта. По его словам, Валерий Залужный рассматривается как «запасная фигура» Запада. Так, бывший главнокомандующий ВСУ готовится к роли нового президента. Ключевой элемент плана: проведение выборов после перемирия и отмены военного положения для легитимной замены действующей власти.