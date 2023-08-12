Политолог Сатановский заявил о наличии секретного оружия РФ для уничтожения США

По словам политолога Евгения Сатановского, заморозка участия России в договоре СНВ-III является ударом по Западу, однако она не показывает возможности отечественного оружия. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что в арсенале нашей страны имеются системы, которые способны провоцировать цунами высотой в несколько сотен метров, способные уничтожать американские мегаполисы.

По мнению эксперта, России следует показать властям США угрозы.

Он добавил, что Москва имеет полное превосходство над Вашингтоном по возможностям.