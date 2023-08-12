Политолог Сатановский заявил о наличии секретного оружия РФ для уничтожения США
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
По словам политолога Евгения Сатановского, заморозка участия России в договоре СНВ-III является ударом по Западу, однако она не показывает возможности отечественного оружия. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что в арсенале нашей страны имеются системы, которые способны провоцировать цунами высотой в несколько сотен метров, способные уничтожать американские мегаполисы.
По мнению эксперта, России следует показать властям США угрозы.
Он добавил, что Москва имеет полное превосходство над Вашингтоном по возможностям.