Палата представителей американского Конгресса планирует проголосовать по резолюции о расследовании в рамках импичмента действующего президента страны Джо Байдена. По словам политолога Григория Савельева, представители республиканской партии считают, что сын Байдена Хантер, пользуясь именем отца, занимается разного рода махинациями, включая Незалежную. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что действующий американский лидер не только коррупционер, но и превышает свои должностные полномочия.

По мнению эксперта, Москве данная история выгодна: внутриполитическая борьба отвлекает команду Байдена от Киева, поскольку основной задачей становится попытка усидеть в кресле, а также республиканцы не настроены спонсировать Киев.

Он подчеркнул, что Вашингтон несется в тартарары.